Гриб, живущий на мертвом дереве, можно отнести к: а) сапротрофам б) гетеротрофам в) редуцентам г) все перечисленное верно

Биология

Гриб, живущий на мертвом дереве, можно отнести к: а) сапротрофам б) гетеротрофам в) редуцентам г) все перечисленное верно

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