Пожалуйста помогите мне надо до 14:00 это сделать
Математика
Пожалуйста помогите мне надо до 14:00 это сделать
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5) C 6) A 7) D 8) В Получается так
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