Отличие ислама от христианства
История
Отличие ислама от христианства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во первых это разные веры во вторых в ислама верят мусульмане а в Христиана крестьяне (славяне)
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