Запишите множество A перечислением его элементов
Математика
Запишите множество A перечислением его элементов
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Гость:
Слова с буквой а тогда ананас,аптека
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