Срочнооооо к какому слову относятся слова презентация шоу консенсус коммуникабе??ьный позитивный менталитет интегрировать имидж санкция Слова для справок: зрелище представление положительный объединять облик общительный согласи...

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Срочнооооо к какому слову относятся слова презентация шоу консенсус коммуникабе??ьный позитивный менталитет интегрировать имидж санкция Слова для справок: зрелище представление положительный объединять облик общительный согласие обычаи-привычки разрешение-указание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шоу - зрелище презентация - представление консенсус - согласие коммуникабельный - общительный позитивный - положительный менталитет - обычаи интегрировать - объединять имидж - облик санкция - указание
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