1 задание даю 30 баллов нужно СРОЧНО!!!

Гость: Гость:

Лес уже сбросил листву. Дни наступают пасмурные, тихие, без ветра. Настоящие дни поздней осени. В такой день идешь по лесной тропинке, кругом тишь. Не слышно даже шума деревьев, шелеста листвы. Только иногда раздается звук палентя шишек. На голых сучьях повисли капли росы от ночного тумана. Легко дышать осенней свежестью грудь.. Приятно идти по мягкому ковру из листьев. Вдруг среди листвы мелькает пестрый комок. Это птица. Она жива, но едва дышит. Ребята решили взять бедняжку домой, а то её найдет лисица и сьест.