Составь задачу чтобы она решалась так х+265=540
Математика
Составь задачу чтобы она решалась так х+265=540
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во второй день в магазине продали 265 кг яблок, всего продали 540 кг. Сколько продали яблок в первый день?
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