Почему запах духов распространяется по комнате

Физика
Почему запах духов распространяется по комнате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что происходит диффузия(явление самопроизвольного перемешивания соприкасающихся веществ)
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