Троллейбус за 12 с прошел 120м какую скорость он приобрел в конце пути и с каким уско??ением двигался, если начальная скорость равна 10 м/с

Физика
Троллейбус за 12 с прошел 120м какую скорость он приобрел в конце пути и с каким уско??ением двигался, если начальная скорость равна 10 м/с
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано t=12 c S=120 м Vo=10 м/с V-? a-? V=Vo+at S=Vot+0.5at² S-Vot=0.5at² a=(S-Vot)/0.5t² a=(120-120)/0.5*144 a=0 Равномерное движение  V=10м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
7X разделить на 3 больше или равно 4X разделить на 5
Ответить
Алгебра
Сколько будет 2+2я незнаюююю!
Ответить
Английский язык
Убрать лишнее слово My the tatourite subject is Maths
Ответить
Українська мова
Загадка що дивчата носят на голови
Ответить
Математика
100-56:14*[16-28:(63:9)]+80:40*(36:4)+42 Напишите действия
Ответить