Троллейбус за 12 с прошел 120м какую скорость он приобрел в конце пути и с каким уско??ением двигался, если начальная скорость равна 10 м/с

Физика

Троллейбус за 12 с прошел 120м какую скорость он приобрел в конце пути и с каким уско??ением двигался, если начальная скорость равна 10 м/с

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