Троллейбус за 12 с прошел 120м какую скорость он приобрел в конце пути и с каким уско??ением двигался, если начальная скорость равна 10 м/с
Физика
Троллейбус за 12 с прошел 120м какую скорость он приобрел в конце пути и с каким уско??ением двигался, если начальная скорость равна 10 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано t=12 c S=120 м Vo=10 м/с V-? a-? V=Vo+at S=Vot+0.5at² S-Vot=0.5at² a=(S-Vot)/0.5t² a=(120-120)/0.5*144 a=0 Равномерное движение V=10м/с
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