Заполни таблицу словами: шорты

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Заполни таблицу словами: шорты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шторы, ты, рот, Тор.
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