Помогите срочно!!ребят прошу( ________________________________ В поле появились проталины.Грач?? прилетают в марте,трясогузки - в апреле,а ласточки и соловьи только в начале мая.Всюду пахло черёмухой:на улице,в переулке,в дом...
Русский язык
Помогите срочно!!ребят прошу( ________________________________ В поле появились проталины.Грач?? прилетают в марте,трясогузки - в апреле,а ласточки и соловьи только в начале мая.Всюду пахло черёмухой:на улице,в переулке,в доме.Лебедь по своей величине,силе,красоте и величавой осанке давно и справедливо признан царём водяных птицы. 2.Как разделить существительные на две группы? А на пять групп? Запишите группы существительных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 2 группы: 1 группа (ед.ч) - в поле, в марте, в апреле, мая, черемухой, на улице, в переулке, в доме,лебедь, велечине, силе,красоте,величавой,осанке,царём. 2 группа (мн.ч) - проталины,грачи,трясогузки,ласточки,соловьи,птицы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дима похудел на 15%,потом прибавил в весе на 10%,похудел на 5%,потом прибавил в весе 10%. Прибавил Дима в весе или похудел?
Математика
Математика
Девочка за 3 дня прочитала 24 страницы.сколько страниц она прочитает за 5 дней если ??удет читать каждый день на 2 страницы больше,чем при чтении п...
Обществознание