Помогите срочно!!ребят прошу( ________________________________ В поле появились проталины.Грач?? прилетают в марте,трясогузки - в апреле,а ласточки и соловьи только в начале мая.Всюду пахло черёмухой:на улице,в переулке,в дом...

Русский язык

Помогите срочно!!ребят прошу( ________________________________ В поле появились проталины.Грач?? прилетают в марте,трясогузки - в апреле,а ласточки и соловьи только в начале мая.Всюду пахло черёмухой:на улице,в переулке,в доме.Лебедь по своей величине,силе,красоте и величавой осанке давно и справедливо признан царём водяных птицы. 2.Как разделить существительные на две группы? А на пять групп? Запишите группы существительных.

Автор: Гость