Помогите срочно!!! Река Амазонка

География
Помогите срочно!!! Река Амазонка
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Автор: Гость
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Гость:
В Южной Америке находится река Амазонка
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