Помогите срочно решаю олимпиаду по математике

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Вариант А но это не олимпиадное задание, а из вариантов ОГЭ например, n=-2 5n = 5*(-2) =-10 n=-2 n²=(-2) ² = 4 в порядке возрастания -10,-2, 4 ? то есть 5n, n, n²