lt;stronggt;lt;emgt;lt;ugt;Найдите три последовательных натуральных числаlt;/ugt;lt;/emgt;lt;/stronggt;lt;stronggt;lt;emgt;lt;ugt;,если их сумма равна 210.lt;br /gt; ПОМОГИТЕ.ОЧЕНЬ НУЖНО!!!! lt;br /gt;lt;/ugt;lt;/emgt;lt;/stron...
Математика
lt;stronggt;lt;emgt;lt;ugt;Найдите три последовательных натуральных числаlt;/ugt;lt;/emgt;lt;/stronggt;lt;stronggt;lt;emgt;lt;ugt;,если их сумма равна 210.lt;br /gt; ПОМОГИТЕ.ОЧЕНЬ НУЖНО!!!! lt;br /gt;lt;/ugt;lt;/emgt;lt;/stronggt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим первое число за х, второе за х + 1, третье за х + 2. Зная, что их сумма 210, составим и решим: х + х + 1 + х + 2 = 210 3х + 3 = 210 3х = 210 - 3 3х = 207 х = 207 : 3 х = 69 х + 1 = 70 х + 2 = 71 Ответ: первое число – 69, второе число – 70, третье число – 71.
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