6 примеров светолюбивых,теневыносливых и тенелюбивых расстений
Биология
6 примеров светолюбивых,теневыносливых и тенелюбивых расстений
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Гость:
Кактус , кувшинка , сосна , лотос,береза,лиственница-светолюбивые (гелеофиты) Тенелюбивые- разные виды подснежников , гусиный лук, люпин , камнеломка , хоста, горянка:)
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