Ученик рассчитывал за 1 5/6 часа приготовить уроки и за 1 3/4ч закончить модель корабля. однако на всё работу он потратил на 2/5 ч меньше, чем предполагал . сколько времени потратил ученик на всё работу?
Математика
Ученик рассчитывал за 1 5/6 часа приготовить уроки и за 1 3/4ч закончить модель корабля. однако на всё работу он потратил на 2/5 ч меньше, чем предполагал . сколько времени потратил ученик на всё работу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Придется доли часа перевести в минуты. 1 час = 60 минут. 1 5/6 ч = 1 ч 5*10 мин = 1 ч 50 мин. - уроки 1 3/4 ч =1ч 3*15 мин = 1ч 45 мин - моделирование. Время по плану. 1 ч 50 мин + 1 ч 45 мин = 2 ч 95 мин = 3 ч 35 мин Сделал быстрее на 2/5 ч = 2*12 мин = 24 мин Работал фактически 3 ч 35 мин - 24 мин = 3 ч 11 мин - ОТВЕТ
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