Ученик рассчитывал за 1 5/6 часа приготовить уроки и за 1 3/4ч закончить модель корабля. однако на всё работу он потратил на 2/5 ч меньше, чем предполагал . сколько времени потратил ученик на всё работу?

Математика

Ученик рассчитывал за 1 5/6 часа приготовить уроки и за 1 3/4ч закончить модель корабля. однако на всё работу он потратил на 2/5 ч меньше, чем предполагал . сколько времени потратил ученик на всё работу?

Автор: Гость