Помогите срочно решить: 1) Угол между диоганалями прямоугольника равен 80'. Найдите угол между диоганалью и меньшей стороной прямоугольника. 2) найдите углы паралелограмма, если одна из его диагоналей является высотой и равна о...

Гость: Гость:

Диагонали прямоугольника равны. К сожалению, нет чертежа твоей задачи. Если угол 80 град находится против меньшей стороны, то треугольник АВО равнобедренный, значит, углы при основании равны. (180-80) : 2 =50 град угол искомый 2) если диагональ является высотой и равна одной из сторон, то это прямоугольник, значит, его углы равны 90 град Удачи!