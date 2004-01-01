Помогите! СРОЧНО! Решить систему уравнений: х+5у=7 3х-2у=4

Гость: Гость:

{5у=7 -х; {-2у=4-3х; {у=(7-х)/5; {y=(4-3x)/(-2) задать значения х и у: для первой при х=2; 6; у соответственно= 1; 0,2 для второй при х=2; 6; у соответственно= 1; 2,5 Точка (2; 1) - общая⇒ у=1