Помогите! СРОЧНО! Решить систему уравнений: х+5у=7 3х-2у=4
Алгебра
Помогите! СРОЧНО! Решить систему уравнений: х+5у=7 3х-2у=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{5у=7 -х; {-2у=4-3х; {у=(7-х)/5; {y=(4-3x)/(-2) задать значения х и у: для первой при х=2; 6; у соответственно= 1; 0,2 для второй при х=2; 6; у соответственно= 1; 2,5 Точка (2; 1) - общая⇒ у=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши каждое из натуральных чисел от 6 до 16 с помощью пяти двоек, знаков арифметических действий и скобок. Заранее спасибо!!!
Литература
Математика
Мастер и два его помощника шили рукавицы старший помощник шил два раза быстрее че?? младший а мастер шил в 5 раз быстрее младшего помощника сколько...