Из каких компонентов состоит природный комплекс?

География
Из каких компонентов состоит природный комплекс?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их всего 6 1) рельеф ,горные породы 2)климат 3)почва 4)вода 5)растительность 6)животные
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