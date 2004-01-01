Из каких компонентов состоит природный комплекс?
География
Из каких компонентов состоит природный комплекс?
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Гость:
Их всего 6 1) рельеф ,горные породы 2)климат 3)почва 4)вода 5)растительность 6)животные
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