ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!! Ситуация:Два человека разговорились о том, ради чего люди живут на свете. Один убежден, что смысл жизни - в самой жизни: можно просто просыпаться каждое утро, помогать близким, грустить и радоваться вмест...

Обществознание
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!! Ситуация:Два человека разговорились о том, ради чего люди живут на свете. Один убежден, что смысл жизни - в самой жизни: можно просто просыпаться каждое утро, помогать близким, грустить и радоваться вместе с ними. Другой человек считает, что надо твердо идти к своей цели, шаг за шагом добиваться её, преодолевая препятствия. Роль: Участник разговора, третий собеседник. Результат: Поддержка каждого из беседующих, высказывание свой точки зрения по этому вопросу.
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