Помогите срочно составьте стих в рифму со словами океану,матрос,обезьяну,привё??,тоскуя,напролёт,такую,поёт,юге,кустах,подруги,хвостах,бананы,моей,обезьяны,людей на любую тему!!!!! очень надо!!!!!!!!!!!!!
Литература
Помогите срочно составьте стих в рифму со словами океану,матрос,обезьяну,привё??,тоскуя,напролёт,такую,поёт,юге,кустах,подруги,хвостах,бананы,моей,обезьяны,людей на любую тему!!!!! очень надо!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На корабле по океану Непохмелившийся матрос Принцессу Нури, обезьяну, Зачем-то к нам сюда привез. Она ж, по Африке тоскуя, Бухала сутки напролет, И хрипло пела чушь такую, Какой Киркоров не поёт. Про то, как там у них на юге, Под тенью пальм в густых кустах Её такие же подруги, Хвалясь отсутствием хвоста, Глушили водку под бананы… Да, толерантности моей Мешают шибко обезьяны, Тусящие среди людей.
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