Помогите срочно!!!!!!!! все
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Помогите срочно!!!!!!!! все
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивая бабочка кружит над цветком (повеств. невоскл. прост. распр.) Девочка пускает мыльные пузыри(повеств. невоскл. прост. распр.) а дальше сам(а) по этой же схеме
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