ПОМОГИТЕ ТЕ НОМОРА КОТОРЫЕ ВЗЯТО В КРУЖКИ!!!СРОЧНО ЕСЛИ НЕ ВИДНО ВОТ НОМЕРА:1,2,4,6,9,10.ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!

Химия
ПОМОГИТЕ ТЕ НОМОРА КОТОРЫЕ ВЗЯТО В КРУЖКИ!!!СРОЧНО ЕСЛИ НЕ ВИДНО ВОТ НОМЕРА:1,2,4,6,9,10.ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
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10 номер. 1)е 2)д 3)а
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