Помогите текс по плану Ашик-Кериб,план:1)Название сказки,2)Жанр произведения,3)О чем этот текс ?,4)кто из героев понравился и почему,мне понравился Ашик-Кериб,5)чем понравилось произведение?пж помогите срочно
Литература
Помогите текс по плану Ашик-Кериб,план:1)Название сказки,2)Жанр произведения,3)О чем этот текс ?,4)кто из героев понравился и почему,мне понравился Ашик-Кериб,5)чем понравилось произведение?пж помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ашик-Кериб 2) Сказка 3) о любви 4) ашик кериб потому что он смелый
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