Помогите текс по плану Ашик-Кериб,план:1)Название сказки,2)Жанр произведения,3)О чем этот текс ?,4)кто из героев понравился и почему,мне понравился Ашик-Кериб,5)чем понравилось произведение?пж помогите срочно

Литература

Помогите текс по плану Ашик-Кериб,план:1)Название сказки,2)Жанр произведения,3)О чем этот текс ?,4)кто из героев понравился и почему,мне понравился Ашик-Кериб,5)чем понравилось произведение?пж помогите срочно

Автор: Гость