Помогите только номер а!!!

Математика
Помогите только номер а!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x+2(x+3) 7x+2x+6 9x+6 ВСЁ!
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