Помогите только номер а!!!
Математика
Помогите только номер а!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x+2(x+3) 7x+2x+6 9x+6 ВСЁ!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найди в каждой группе слово,которое может быть проверочным для окончаний в остальных. Прощёлся где?по чему?(аллея,дорога,земля) Вспомнил о чем?(жиз...
Английский язык
Русский язык
Какое существительное нужно присоединить к словам Мель,Сом чтобы превратить их в глаголы третьего лица ,множественного числа,будущего времени