Помогите Цена Количество Стоимость одинаковая 6 карандашей 540 тг ? карандашей 450 тг
Математика
Помогите Цена Количество Стоимость одинаковая 6 карандашей 540 тг ? карандашей 450 тг
Ответ(ы):
Гость:
540:6=90 тг цена 1 карандаша 450:90=5 карандашей можно купить за 450 тг
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