Воле стал догонять лису когда между ними было 75 3/5 М Скорость волка 16 4/5 м/с Лиса убегала от волка со скоростью 10 1/2 м/с Через сколько секунд волк догонит лису?
Математика
Воле стал догонять лису когда между ними было 75 3/5 М Скорость волка 16 4/5 м/с Лиса убегала от волка со скоростью 10 1/2 м/с Через сколько секунд волк догонит лису?
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