Воле стал догонять лису когда между ними было 75 3/5 М Скорость волка 16 4/5 м/с Лиса убегала от волка со скоростью 10 1/2 м/с Через сколько секунд волк догонит лису?

Математика

Воле стал догонять лису когда между ними было 75 3/5 М Скорость волка 16 4/5 м/с Лиса убегала от волка со скоростью 10 1/2 м/с Через сколько секунд волк догонит лису?

Автор: Гость