Составе пожалуйста предложения с этими словами. Иней, роса, снег, дождь, град.
Русский язык
Составе пожалуйста предложения с этими словами. Иней, роса, снег, дождь, град.
Ответ(ы):
Гость:
Дождь прошел роса осталась. Дождь пошёл вместе с градом. Снег прошел иней остался.
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