Помогите тут решить надо и построить график 419 и 420
Алгебра
Помогите тут решить надо и построить график 419 и 420
Ответ(ы):
Гость:
Держи график Но там только график, с прямой найти где-нибудь
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