Помогите умоляю!!! Если не сдам тоже получу двойку!(((( Всю страницу((

Математика
Помогите умоляю!!! Если не сдам тоже получу двойку!(((( Всю страницу((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4г 4мес = 12*4+4=48+4=52 мес 2 сут 5ч = 24*2+5=48+5=53 ч  3 нед 4 сут = 3*7+4=21+4=25 сут 10 мин = 10*60 = 600 сек 240 сек = 240:60 = 4 мин 360 мин = 360:60=6 ч 10ч+1,15=11.15 Ответ : Закончил чистить в 11:15 1800 секунд = 1800:60=30 мин 30-20=10 Ответ : Он затратил на 10 минут больше 
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