Как по белоруска будет 20того

Другие предметы
Как по белоруска будет 20того
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дваццатага кастрычника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите нужен Материал о русско народных вышиаках. Помогите даю 26 баллов
Ответить
Математика
На координатной прямой отмечены числа а и б . Какое из следующих чисел наибольшее b/2;-a;ab;a-b
Ответить
Русский язык
Указать орфограмму вьюга злится за окном
Ответить
Русский язык
Что необходимо человеку для того что бы называться человеком
Ответить
История
Древний египет 1)почему в древнем египте за безделье били? 2)почему книгу нужно б??ло ежедневно? 3)почему учеников сравневали с животнами? ...
Ответить