Древний египет 1)почему в древнем египте за безделье били? 2)почему книгу нужно б??ло ежедневно? 3)почему учеников сравневали с животнами? 4)что значит писцы у ног владыки египта?
История
Древний египет 1)почему в древнем египте за безделье били? 2)почему книгу нужно б??ло ежедневно? 3)почему учеников сравневали с животнами? 4)что значит писцы у ног владыки египта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я отвечу только на 1. 1)В древнем Египте людей били за безделье потому что к примеру возьмём рабов если они не работали то их могли даже убить ведь к ним относились как к вещам они не имели никаких прав.
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