Древний египет 1)почему в древнем египте за безделье били? 2)почему книгу нужно б??ло ежедневно? 3)почему учеников сравневали с животнами? 4)что значит писцы у ног владыки египта?

История
Древний египет 1)почему в древнем египте за безделье били? 2)почему книгу нужно б??ло ежедневно? 3)почему учеников сравневали с животнами? 4)что значит писцы у ног владыки египта?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я отвечу только на 1. 1)В древнем Египте людей били за безделье потому что к примеру возьмём рабов если они не работали то их могли даже убить ведь к ним относились как к вещам они не имели никаких прав.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста закончить предложения из памятки СПАСИТЕ НАШУ ПЛАНЕТУ!(Что н??жно сделать чтобы спасти нашу планету) : When in the forest or a ...
Ответить
Русский язык
Составе и запишите 2-3 предложения на тему современная пожарная
Ответить
Русский язык
Татарский язык. папешите по татарски об 1 лекарственной траве
Ответить
Математика
В чемпионате по футболу принимают участие 16 команд, каждая из которых имеет свой стадион.Все команды должны сыграть между собой, причём в каждом т...
Ответить
Биология
Назовите основные ароморфозы беспозвоночных животных.
Ответить