В чемпионате по футболу принимают участие 16 команд, каждая из которых имеет свой стадион.Все команды должны сыграть между собой, причём в каждом турнире проводятся 8 игр.Можно ли составить расписание туров, так чтобы каждая ко...
Математика
В чемпионате по футболу принимают участие 16 команд, каждая из которых имеет свой стадион.Все команды должны сыграть между собой, причём в каждом турнире проводятся 8 игр.Можно ли составить расписание туров, так чтобы каждая команда по очереди иргала на своём стадионе и не стадионе моперника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 команди в чемпіонаті по фудболу
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Математика