Назовите основные ароморфозы беспозвоночных животных.

Гость: Гость:

1) появление многоклеточных животных от одноклеточных, дифференциация клеток и образование тканей; 2) формирование у животных двусторонней симметрии, передней и задней частей тела, брюшной и спинной сторон тела в связи с разделением функций в организме (ориентация в пространстве - передняя часть, защитная - спинная сторона, передвижение - брюшная сторона) ; 3) возникновение бесчерепных, подобных современному ланцетнику, панцирных рыб с костными челюстями, позволяющими активно охотиться и справляться с добычей: 4) возникновение легких и появление легочного дыхания наряду с жаберным; 5) формирование скелета плавников с мышцами, подобных пятипалой конечности наземных позвоночных, позволившими животным не только плавать, но и ползать по дну, передвигаться по суше;