Татарский язык. папешите по татарски об 1 лекарственной траве
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Татарский язык. папешите по татарски об 1 лекарственной траве
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Ромашка дару (аптечная) — травянистое үсемлек гаилә Сложноцветные (лат. Compósitae).Ботаническое исеме — Chamomilla recutita (L) Rauschert.Родовое исеме — Ромашка.Башка исемнәре — маточная үлән, ромашка ободранная, камилә, моргун, румянок, романова үлән, немец ромашка.Однолетнее пахучее травянистое үсемлек белән бик ветвистым стеблем. Листья ике тапкыр-перистораздельные белән узколинейными долями. Чәчәк кибетләре корзинки некрупные, торалар берсе край ак ложноязычковых һәм срединных желтых трубчатых цветков.Ромашка дару аерыла ромашка непахучей көчле ароматическим запахом һәм полым эчендә продолговато-коническим цветоложем. Биеклеге 20 — 40 смПлод — семянка. Цветет, май-сентябрь айлары. җимешләре созревают июленнән. Үсә ромашка аптечная, юл буендагы, травянистым склонам, посевах арыш, шулай ук ярдәмендә аны кыйммәтле дәвалау сыйфатына, үстерелә фермерлар.Таралган урта полосасында, Россиянең европа өлешендә, Көнбатыш Себердә, Украинада, Белоруссиядә.
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