Составе и запишите 2-3 предложения на тему современная пожарная
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Составе и запишите 2-3 предложения на тему современная пожарная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Современная пожарная. В каждом доме есть сигнализация их делают важные люди.Пожарные слидят за пожаром без них всебы умерли от пожара. А вовсе я люблю эту совревеную пожарную!
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