Помогите нужен Материал о русско народных вышиаках. Помогите даю 26 баллов

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(Изделия из ткани Вологодское кружево — русское кружево, плетёное на коклюшках (деревянных палочках); распространено в Вологодской области с XVI—XVII века. Все основные изображения в сцепном вологодском кружеве выполняются плотной непрерывной, одинаковой по ширине, плавно извивающейся тесьмой, они чётко вырисовываются на фоне узорных решёток, украшенных насновками в виде звёздочек и розеток.) Русские народные промыслы — форма народного творчества, в которой отчетливо прослеживаются русские традиционные нравы, зародившиеся много веков назад. Изделия русских промыслов сочетают в себе неповторимость русской традиционной культуры.