Что необходимо человеку для того что бы называться человеком
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Что необходимо человеку для того что бы называться человеком
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Гость:
Индивидуальность,доброта, честность сострадание и гуманность
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