Что необходимо человеку для того что бы называться человеком

Русский язык
Что необходимо человеку для того что бы называться человеком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Индивидуальность,доброта, честность сострадание и гуманность
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