Указать орфограмму вьюга злится за окном
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Указать орфограмму вьюга злится за окном
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вьюга-пишется Ь,ибо в корне.Злится-пишется без Ь,ибо вопрос "что делает?" без Ь.За окном-в начале буква О,ибо проверочное слово-Окна.
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