ПОМОГИТЕ УПРАЖНЕНИЕ 156

Русский язык
ПОМОГИТЕ УПРАЖНЕНИЕ 156
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это омонимы потому что. После обеда я взял шарик, чтобы поиграть с моим псом по кличке Шарик. Моей подруге Розе, подарили пышный букет роз. В - первые я увидел москвича ведущего старинький Москвич
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