ПОМОГИТЕ! В чем причина различия агрегатного состояния: хлора-газ, брома-жидкост?? и йода-твердое вещество???
Химия
ПОМОГИТЕ! В чем причина различия агрегатного состояния: хлора-газ, брома-жидкост?? и йода-твердое вещество???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С увеличением радиуса атома в 7А группе, куда и относятся все перечисленные элементы, увеличиваются силы межмолекулярного взаимодействия. Плотности, температура плавления (и кипения) также увеличатся.
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