Помогите решить)) и можно с объяснением

Гость: Гость:

1) высчитываем площадь прямоугольника и отнимаем половину от площади круга Sпрямоугольника = 10*20=200 Sкруга = = 3.14*5^2=3.14*25=78.5 Sфигуры = 200-1/2*78.5=200-39.25=160.75 2) площадь прямоугольника - половина площади маленького круга + половина площади большого круга: Sпрямоугольника = 30*20(20,т.к. радиус большого круга 10, а его диаметр совпадает с шириной прямоугольника)=600 Sмаленького круга = 3,14*6^2=3.14*36=113.04 1/2мал. круга=1/2*113.04=56.52 Sбольшого круга = 3,14*100=314 1/2бол. круга = 314/2=157 Sфигуры = 600+157-56,52=757-56,52=700,48 вроде верно сосчитала