ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! С ОБЪЯСНЕНИЕМ!!! Мяч, подброшенный мальчиком, в течение некоторого времени двигался вверх. При этом его скорость всё время уменьшалась, пока не стала равной нулю. Затем мяч стал падать вниз с возрастающ...

Физика
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! С ОБЪЯСНЕНИЕМ!!! Мяч, подброшенный мальчиком, в течение некоторого времени двигался вверх. При этом его скорость всё время уменьшалась, пока не стала равной нулю. Затем мяч стал падать вниз с возрастающей скоростью. Объясните: а) действовала ли на мяч сила притяжения к Земле во время его движения вверх; вниз; б) что послужило причиной уменьшения скорости мяча при его движении вверх; увеличения его скорости при движении вниз; в) почему при движении мяча вверх его скорость уменьшалась, а при движении вниз — увеличивалась.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всему причина - сила притяжения к земле.
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