3 тапсырма пж помогите срочно

Қазақ тiлi
3 тапсырма пж помогите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шубат-туйе сутинен жасалады Шубатта синимди пайдалы заттар оте коп Шубат окпе жотел жане т.б ауруларын емдегенде пайдаланылады Кымыз жылкы сутинен жасалады кымыз жотел тумау ауруларын емдегенде пайдаланылады
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