Эпитет хэм чагыштыру кебек тел сурэтлэу чараларына таянып яна елга бизэлгэн чырш??ны тасвирла

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Эпитет хэм чагыштыру кебек тел сурэтлэу чараларына таянып яна елга бизэлгэн чырш??ны тасвирла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитет-яркое выражение,передающее отношение автора.
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