-35-(-11) -22-(15) 25-(-39) -33-(-42) 42+(-16) -37-(-62) -17+(-52) -39-35
Математика
-35-(-11) -22-(15) 25-(-39) -33-(-42) 42+(-16) -37-(-62) -17+(-52) -39-35
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-24 -37 64 9 26 25 -69 -74
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