К социальным потребностям человека относятся потребности в 1) дружбе 2) пище 3) ??тдыхе 4) воспроизводстве
Обществознание
К социальным потребностям человека относятся потребности в 1) дружбе 2) пище 3) ??тдыхе 4) воспроизводстве
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К соц.потребностям относятся:1)
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