Алёна а 5 раз моложе мамы и в 3 раза старше брата Васи. Сколько лет Алёне, если Вася на 42 года моложе мамы?
Математика
Алёна а 5 раз моложе мамы и в 3 раза старше брата Васи. Сколько лет Алёне, если Вася на 42 года моложе мамы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X- лет алене 5x- лет маме x:3 - лет васе 5х-42=х:3 х=(5х-42)×3 х=15х-126 15х-х=126 14х=126 х=127:14 х=9
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