Алёна а 5 раз моложе мамы и в 3 раза старше брата Васи. Сколько лет Алёне, если Вася на 42 года моложе мамы?

Математика

Алёна а 5 раз моложе мамы и в 3 раза старше брата Васи. Сколько лет Алёне, если Вася на 42 года моложе мамы?

Автор: Гость