Разрежьте вегетативную и генеративную почки и рассмотрите их строение. Чем разли??аются эти почки?
Биология
Разрежьте вегетативную и генеративную почки и рассмотрите их строение. Чем разли??аются эти почки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почку внутри которой находиться только зачаточный побег -вегетативная почка.В почках многих цветковых растений ,кроме вегетативных зычатков сформированы и зачатки цветка.Такая почка называется цветочной или генеративной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2cм 3 см 2см 3см Запиши длину отрезка в виде выражения. 3см 2см Запиши периметр ??рямоугольника в виде разных выражений. Сравни длин...
Другие предметы
Математика
Алёна а 5 раз моложе мамы и в 3 раза старше брата Васи. Сколько лет Алёне, если Вася на 42 года моложе мамы?