Какая сила тяжести действует на школьника массой 40кг? на его ранец 3 кг?
Физика
Какая сила тяжести действует на школьника массой 40кг? на его ранец 3 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножаем массу на ускорение свободного падения это будет 40 умножить на 9.81 равно 392.4 это на школьника а на рюкзак 3 умножаем на 9.81 будет = 29.43 - это на рюкзак
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